Il Panettone Mangione scala le classifiche dei migliori di Roma e Italia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ilartigianale non finisce di sorprendere, grazie a una ricerca continua sulla lievitazione e sulle materie prime che ogni anno consente di alzare l’asticella. Ecco una selezione di novità di pregiate realtàne made in. Il Valore dell’Artigianalità è al centro della famigliache ogni anno celebrare il, straordinario prodotto artigianale che racchiude in sé tutto il calore, la ricchezza e la bontà delle Feste Natalizie, Il Forno Spiga D’Oro Bakery è un panificio, un centro di dolci e di specialità alimentari dove, di tutti gli ingredienti usati per creare le squisitezze che qua si possono gustare, uno è imprescindibile: la qualità; ed infatti tutti i prodotti che potete trovare (il negozio è sito in Via Umberto Lilloni, 62 a) sono preparati ...