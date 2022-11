“Ho fatto un casino” | gaffe in diretta per Antonella Clerici | L’ha combinata grossa

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladinon è di certo passata inosservata Nuovaper, che questa volta si ritrova ad affrontarla con un ospite internazionale in studio. Una puntata già di per sé particolare, quella di giovedì 24 novembre, e interamente dedicata al Giorno del Ringraziamento, che ci celebra ogni anno per festeggiare L'articolo “Houn”:inperNewNotizie.it.