Estramoenia | Laboratorio di città | seminari e dialoghi sui progetti di rigenerazione urbana a Napoli Est

(Di venerdì 25 novembre 2022) Cinque giorni dipromossi dall’associazione Est(ra)Moenia in sinergia con il Diarc dell’Università diFederico II per tracciare possibili modalità die riattivazione dello spazio pubblico nell’area orientale di. “Est(ra)Moenia:di” è il titolo dei Design Research Meetings in programma dal 28 novembre al 2 dicembre negli spazi del polo post-industriale BRIN 69 e del DIARC: avranno la finalità di riflettere sul tema dello spazio pubblico in luoghi particolarmente degradati e avviare una strategia operativa su alcune aree indagando il tema degli usi temporanei. A seguito della delibera approvata dal Comune diche regola la disciplina degli usi temporanei degli spazi pubblici ...