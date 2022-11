Due ordigni inesplosi trovati su una rampa autostradale nel Napoletano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Duesono statidalla Polizia Municipale di Portici (Napoli) sul ciglio dellad’ingresso all’autostrada della città. Gli agenti, coordinati dal colonnello Francesco Zenti, si sono recati sul posto insieme con la Polizia di Stato dopo avere fatto la scoperta in seguito alla segnalazione di uno zaino sospetto sul ciglio della strada. All’interno sono state trovate le due bombe, che sarebbero state fabbricate nell’est europeo. E’ subito scattato l’allarme: la strada è stata subito chiusa al traffico e sono stati avvertiti gli artificieri. Secondo i primi accertamenti degli esperti si tratterebbe diprovenienti dall’ex Jugoslavia, proiettili anticarro che si lanciano con un fucile anticarro e hanno una gittata di 500 ...

Agenzia ANSA

In particolare verranno eseguite le attività di bonifica dabellici, le indagini ... Da qui la tramvia si dividerà inrami: il primo terminerà nei pressi del casello autostradale dell'A14 ...Un attacco combinato conesplosivi vicino alle fermate degli autobus - indiverse aree - nel cuore della vivace Gerusalemme. Parole che hanno riportano molti di noi indietro di anni ai ... Due ordigni inesplosi trovati su rampa autostrada nel Napoletano - Cronaca Due ordigni inesplosi sono stati trovati dalla Polizia Municipale di Portici (Napoli) sul ciglio della rampa d'ingresso all'autostrada della città. (ANSA) ...Le forze di polizia israeliana, che parlano di possibili attacchi palestinesi, hanno avviato indagini che non escludono la pista del terrorismo, come riportano i media nazionali. Gerusalemme, una pers ...