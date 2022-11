Così il Qatar si è “comprato” i Mondiali per spacciarsi come Paese aperto e moderno

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’uomo più potente della storia del calcio mondiale è stato Joao Havelange, presidente della Fifa per un quarto di secolo, dal 1974 al 1998. Era un omone dallo sguardo freddo e impenetrabile. Figlio di un commerciante d’armi belga emigrato in Brasile, da giovane aveva partecipatonuotatore alle Olimpiadi di Berlino del 1936, i Giochi della vergogna strumentalizzati dalla propaganda nazista. Havelange fu tra i primissimi a capire che ventidue uomini che corrono dietro a un pallone hanno il potere di smuovere le masse. E di macinare montagne di denaro. Da massimo dirigente del football, si spese molto per fare dello sport più amato al mondo anche un’industria dell’intrattenimento, o – se preferite – una macchina da soldi. Ma il «monarca del calcio» –lo chiamava lo scrittore Eduardo Galeano – fu anche un prezioso alleato per alcuni fra i più ...