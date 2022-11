Burruchaga | ' ' La mia Argentina resta la favorita E su Messi' '

(Di venerdì 25 novembre 2022) Jorgeparla del cammino dell'Albiceleste in questo Mondiale, delle motivazioni di Lionele del \''suo\'' Maradona. (Intervista della ...

IlNapolista

Jorgeparla del cammino dell'Albiceleste in questo Mondiale, delle motivazioni di Lionel Messi e del \''suo\'' Maradona. (Intervista della ...Grido: "Diego! Diego!" Non mi sente, ma con gli occhi che aveva sulla nuca mi vede e mi fa fare la corsa più felice di tutta lavita".racconta quello che pensò in quel momento. "Ho ... Burruchaga: «Io avrei portato al Mondiale il Cholito Simeone» - ilNapolista Jorge Burruchaga intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Ricorda il Mondiale del 1986, Maradona e parla dell'Argentina ...