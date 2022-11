Argentina | Scaloni | “Con il Messico dobbiamo voltare pagina”

(Di venerdì 25 novembre 2022) L’torna in campo dopo il ko subito contro l’Arabia Saudita nel match d’esordio a Qatar 2022. “Non cambieremo il nostro modo di giocare a causa di quello che è successo martedì contro l’Arabia Saudita.e pensare che con ilvinceremo, oggi abbiamo l’ultimo allenamento e definiremo la squadra, ma il modo di giocare è il stesso” ha dichiarato il ct dei sudamericani, Lionel, in vista della sfida contro il. “Questo gruppo è capace di rialzarsi – ha aggiunto – potremmo cambiare qualcosa ma non il nostro modo di giocare. Ilè un’ottima squadra con un’idea di gioco molto chiara, offensiva e con un grande allenatore. Non credo che Tata cambierà approccio”. “Il giorno dopo il ko con l’Arabia è ...

Il ct dell'Lionelè chiaro, domani contro il Messico l'Albiceleste è chiamata ad un pronto riscatto dopo la clamorosa sconfitta con l'Arabia Saudita di martedì scorso. "Questo ......sono riuscito a salutarlo' Noi che non abbiamo visto Maradona Una sconfitta storica per l',... Quindi non una questione tecnica o tattica Da allenatore capisco che seha fatto delle ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Argentina Scaloni Conferenza. Argentina, le parole di Scaloni in conferenza. Le parole si Scaloni in conferenza:. Sulla sfida contro il Messico – “Il modo di giocare della squadra sarà simile. Il Ct a ...