Uomini e Donne | anticipazioni 24 novembre 2022 | Riccardo ci riprova con una dama

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lerelative alla puntata di oggi di, giovedì 24, rivelano che al centro dell'attenzione tornerà ad esserciGuarnieri. Il cavaliere sarà ancora molto provato per quanto accaduto ieri. Ricordiamo che, nella messa in onda scorsa, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno deciso di lasciare il programma insieme. Questa decisione ha scosso un po' il cavaliere che, tuttavia, ha preferito non sbilanciarsi troppo sull'accaduto non commentando in alcun modo. Ad ogni modo, nella messa in onda odierna, il protagonista svelerà di aver rivolto le sue attenzioni ad unacon cui usciva un po' di tempo fa, ovvero, Gloria. Per un'altra coppia, invece, arriverà la resa dei conti.ci ...