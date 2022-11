Traffico Roma del 24-11-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esternaintenso tra la Pontina è la Tuscolana stessa situazione sul tratto Urbano della A24 tra Viale della Serenissima e lo svincolo di Tor Cervara verso il trafficata via del Foro Italico e nel particolare tra Corso di Francia e via Salaria in direzione San Giovanni mentre sulla tangenziale est spostamenti maggiormente concentrati tra la A24 e viale Castrense Provenendo dal Olimpico circolazione sostenuta e rallentata sulla Cassia bis nel taglio tra Castel dei ceveri e il raccordo anulare in direzione del centro città ricordiamo i lavori nei via Aurelia dove si viaggia su carreggiata a ridotta all’altezza di via Nicola Lombardi altri lavori sempre su via Aurelia con riduzione di corsia all’altezza di via Madonna del Riposo verso via ...