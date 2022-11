Stephanie di Monaco sarà nonna | il figlio Louis presto papà

(Di giovedì 24 novembre 2022) La cicogna è in arrivo nel Principato.Ducruet, il primogenito didi, e la moglie Marie Chevallier aspettano un bambino. A dare l’annuncio è stato proprio il futurotramite un post pubblicato sul suo profilo social dove compare insieme alla futura mamma e al loro cane, Pancake, che indossa una pettorina con la scritta “Fratello maggiore”. A corredo del post troviamo la didascalia “Un’avventura sta per cominciare”, che testimonia quando il giovane sia felice di questa dolce novità. I due hanno entrambi 29 anni e si sono fatti vedere per la prima volta in un evento ufficiale in occasione delle celebrazioni per la Festa nazionale del Principato di, che si sono tenute il 19 novembre 2022. Molti avevano notato un accenno di “pancino” della ragazza, che per ora aveva però ...

Elle

... la foto della reunion ATTACCA LA EX Federico Fashion Style in lacrime sui social IL RACCONTO SOCIAL Mara Venier a New York, guarda le foto CICOGNA IN VOLOdi, il figlio Louis ...... in più tappe, che l'anno prossimo colorerà il Principato: quella per il centenario della nascita di Ranieri di(che cade il 31 maggio), il papà di Alberto, Caroline e. 'Lo ... Stéphanie di Monaco: la figlia Camille Gottlieb oggi uguale a lei E' stato annunciato che sta per arrivare un bambino nella Famiglia Reale, e questa notizia avrebbe riportato la bella Charlene ...Sono passati 40 anni da quando Grace Kelly è morta tragicamente in un incidente stradale mentre tornava al suo palazzo di Monte Carlo. Da allora il mondo non l’ha mai dimenticata, ma i fan più attenti ...