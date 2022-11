Qatar 2022 | due pali frenano l' Uruguay | con la Corea del Sud è solo 0-0

(Di giovedì 24 novembre 2022) Al-Rayyan, 24 nov. -(Adnkronos) - Duel'all'esordio mondiale contro ladel Sud. Partita sempre in equilibrio, ma le chance migliori sono della Celeste: alla fine del primo tempo il colpo di testa Godin di sugli sviluppi di un corner si stampa sul legno, mentre nel finale di gara il tiro di Valverde colpisce l'incrocio. Buona la prova della, che nel primo tempo spreca una grande occasione con Hwang. Entrambe le squadre si portano a 1 punto nel girone H, in attesa della sfida delle 17 tra Portogallo e Ghana. La prima opportunità del match è per i sudamericani: lancio lungo dalla difesa, torre di Pellistri e grande chances per l'accorrente Nunez, che arriva però un secondo in ritardo all'appuntamento con il gol. Gli asiatici si affidano sì al gioco di squadra, senza però ...

