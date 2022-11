Pompei green | pecore al pascolo per la cura del verde negli Scavi

Il parco archeologico è sempre più '' Dai vigneti che producono il vino , alla gestione e ... l'attività dell'eco pascolo si inserisce nel più ampio progetto di Azienda agricolache il ...... Palazzo Carli, da Radetzky ai Savoia Secret tour: Villa Sagramoso PerezVisite ... Cipollino Il 13 novembre al Teatro Stimate , il Teatro Libero di Palermo presenterà la versionedi un ...Pecore negli scavi di Pompei. 150 pecore al pascolo nell’area verde della città antica di Pompei, in quella vasta porzione di territorio ancora non scavato, ricoperto al di sopra della cenere e del la ...Sono 150 le pecore al pascolo nell’area verde della antica città di Pompei, in una porzione di territorio ancora non scavato.