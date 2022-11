Open | la Consulta dice sì al conflitto tra Senato e pm fiorentini che indagano su Renzi

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Corte costituzionale ha giudicato ammissibile la richiesta di Palazzo Madama di sollevare ildi attribuzione tra poteri dello Stato. In merito ai documenti sequestrati alrenell’ambito dell’inchiesta giudiziaria su. La fondazione che animò e finanziò la scalata politica del rottamatore alla guida del Pd e la Leopolda., laammette ildi attribuzione tra i poteri dello Stato Al termine della Camera di consiglio i giudici hanno ammesso sollevazione del. Con riguardo “agli atti posti in essere nell’ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica di Firenze nei confronti delre Matteo”. Si tratta degli atti di ...

