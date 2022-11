Omicidio in Piemonte | uccide la madre con una coltellata alla gola

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un giovane di 25 anni ha ucciso ladi 53 a Gabiano, piccolo centro in provincia di Alessandria. Il ragazzo ha agito nel corso di un violento litigio, l'avrebbe ace poi ...

Un giovane di 25 anni ha ucciso la madre di 53 a Gabiano, piccolo centro in provincia di Alessandria. Il ragazzo ha agito nel corso di un violento litigio, l'avrebbe accoltellata alla gola e poi ...Un 25enne di Gabiano, nel vicino Monferrato, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Casale con l'accusa di: nella serata di mercoledì 24 novembre, a Gabiano, ha ucciso con un ...Il 25enne ha lasciato tutto a terra, nella cucina di casa, per poi raggiungere la stazione dei Carabinieri e costituirsi ...(Adnkronos) – Ancora una tragedia familiare in Piemonte, questa volta a Gabiano, piccolo centro dell’alessandrino. Un giovane, secondo le prime informazioni avrebbe ucciso la madre al culmine di un li ...