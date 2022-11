MWF | Info & Match annunciati “MWF Rissa Reale 2022”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Lee iper “MWF”, in programma Sabato 26 Novembre a Pero (MI): MWFSabato 26 Novembre – Pero (MI)Palazzetto dello Sport – Via Papa Giovanni XXIII Inizio ore 20.45 – Prevendita Biglietti QUI: -Andres Diamond difende l’MWF Championship contro Matt Disaster;-Dangerous Arrows (AB Knight; Max Peach) difendono gli MWF Tag Team Titles contro Daniel Grip; Ricky Eagle;-Mary Cooper difende l’AIWF European Womens Title contro Tiffany;-Nemesi affronta The Entertrainer;-Confermati i primi partecipanti allache regala una Title Shot ...

Testata giornalistica registrata Tribunale di Torino n. 5849 del 26.03.05 - pagine elettroniche allegate rivista Il Pinzimonio

è certamente un appuntamento importante che rientra nel programma di iniziative che vedranno protagonista il Consorzio " conclude Galassini " e che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi in una ...è certamente un appuntamento importante che rientra nel programma di iniziative che vedranno protagonista il Consorzio " conclude Galassini " e che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi in una ... Svelata la nona Cuvée di Hans Terzer in occasione del MWF - Turismo del Gusto Le Info e i Match annunciati per "MWF Rissa Reale 2022", in programma Sabato 26 Novembre a Pero (MI): MWF Rissa Reale 2022Sabato 26 Novembre - Pero (MI)Palazzetto dello Sport - Via Papa Giovanni XXIII ...