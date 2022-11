McKennie entra nello scambio del secolo? Tifosi in delirio

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Juventus, per giugno, potrebbe rinforzarsi con un giocatore di assoluto valore in unoconprotagonista. Il calciomercato della Juventus, la prossima estate, potrebbe vedere ulteriori cambiamenti; tra i reparti da rinforzare troviamo, in particolar modo, difesa e centrocampo. Per quanto riguarda la retroguardia bianconera, la priorità sembra essere quella relativa ai terzini; sia Alex Sandro sia Cuadrado rischiano di lasciare la rosa di Allegri mentre in mezzo al campo bisognerà ragionare sul discorso relativo a. Abbiamo menzionato; il centrocampista statunitense non è da escludere che possa lasciare la Torino bianconera. Il rischio, infatti, è quello di avere poco spazio a causa dell’esplosione di giovani di talenti come Miretti e Fagioli con quest’ultimo autore di due gol ...

Per il resto, c'era tutto: i capelli di, Bale che in un attimo dice agli Usa che il calcio ... Ma il calcio c'poco: è un mio eroe perché prende il nome dal generale cartaginese e perché ......per lui 48' fuori Wilson per Thomas 45' 9 minuti di recupero 44' discesa di Johnson chein ... Un minuto prima lo staff medico era intervenuto su Williams 21'esce per Aaronson 18' ...All'esordio i primi sette calciatori che giocano nel campionato italiano. Sono in tutto 68 e al debutto solo Sergino Dest e Weston McKennie raggiungono una sufficienza risicata ...Il Mondiale in Qatar 2022 continua: oggi in campo 8 squadre. Ben 5 giocatori della Juve impegnati nella Coppa del Mondo ...