Manovra | Mulè FI | ' stiamo mantenendo le promesse'

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Questa maggioranza non si rompe perché poggia su una comunità di centrodestra che si è ritrovata su un programma”. Lo ha detto il vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia Giorgioa Omnibus, su La7. "La legislatura è di 5 anni e, per noi di Forza Italia, i primi segnali cheleci sono tutti visto cheandando nella direzione di assistere gli ultimi e chi è in difficoltà insieme a misure efficaci sul lavoro e per i giovani”, ha aggiunto.

...con cui un influente esponente di Forza Italia come il vicepresidente della Camera Giorgioha ... tanto i critici quanto i lodatori della, è proprio la sua "prudenza"). Dall'altro lato, in ...Per Giorgiolaappena varata dal governo Meloni è "una tisana". Una parte di Forza Italia non è soddisfatta. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani assicura sul Corriere : "Non c'è nessun problema ... Mulè (FI): “La manovra è solo una tisana. Grazie a noi aiuti a giovani e anziani”