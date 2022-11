L’Italia investe 100 volte in più sulle auto che sulle bici

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 24 novembre 2022) ROMA –nell’quasi 100più che nella: 98 miliardi di euro per il settoremotive e le infrastrutture stradali, contro poco più di 1 miliardo per bonuse ciclabili urbane ed extraurbane. Questo senza contare riduzione delle accise e altri sussidi ambientalmente dannosi. Ma per portareal livello L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Il noleggio a lungo termine traina il settore dell’Indice Zew agosto 2019 crolla ai minimi 2011 BTP Futura luglio 2020 tassi rendimento cedole stepup Multa aria condizionata in, ecco quando scatta Vono: “Nel Pnrr molti incentivi per ...