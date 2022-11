Calciomercato.com

Skriniar vorrebbe lo stesso trattamento dall'. 'Sino a questo momento il nazionale slovacco e ...5 milioni, ossia quella che è stata garantita aun anno fa, magari con l'aggiunta di un ...AI MONDIALI - Complice la defezione di Correa per infortunio, l'ha fornito un nazionale in meno del Milan ai Mondiali in Qatar : 6 (, de Vrij, Dumfries, Lautaro, Lukaku e Onana ) ... Inter, Brozovic torna titolare con la Croazia ma la prestazione è insufficiente: la sua pagella In casa Inter tiene banco il rinnovo di Milan Skriniar, che non ha ancora firmato col club nerazzurro: c'è uno scenario che preoccupa ...La buona notizia per l'Inter è che dopo il lungo stop, Marcelo Brozovic è tornato protagonista con la sua nazionale. Il centrocampista è partito da titolare nella sfida di ieri tra Marocco e Croazia, ...