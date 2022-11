Finalmente libero e accolto in una famiglia di primati come lui | Calogero è solo l' ultima bertuccia salvata dalla Lav Quella contro il business delle specie a rischio è una vera e propria guerra E #acasaloro | in questo caso | è proprio l' espressione giusta per raccontarla

Leggi su iodonna

(Di giovedì 24 novembre 2022)l’sequestrata nell’ultimo anno e mezzo. Eha potuto tornare a giocare e a vivere con i suoi simili grazie al progetto Lav Born to be Wild. Privato della sua natura, il primate era stato detenuto illegalemente in una casa, in una villa alle pendici dell’Etna, in Sicilia. Veniva sfamata a lasagne e Coca Cola in aperto contrasto con le sue necessità di animale selvatico. Così per anni, finché lache la “accoglieva” non ne ha denunciato il furto. Perè stata la fine di un incubo. Viaggio nella natura selvaggia. Ecco dove poter veder gli animali nel loro habitat ...