Car of the Year 2023 - Jeep Avenger e le altre | ecco le sette finaliste

Poiché la conceptoriginale non esiste più, abbiamo commissionato a Giorgetto Giugiaro la sua ricostruzione, seguendo la nostra filosofia di design 'Shapingfuture with legacy '". Forme ...Il Salone di Ginevra non sarà più a Ginevra e non sarà più a marzo, ma il premioofYear , del quale sono state appena annunciate le finaliste, rimarrà in Europa. Le sette auto selezionate tra le 27 candidate verranno analizzate approfonditamente e il 13 gennaio 2023, ...Seven cars remain in the running for the prize that all manufacturers covet, with the winner to be revealed in mid-January ...FSD is an extension of Tesla's "Autopilot" driver-assist feature, expanding on the latter with automated functions like automated steering in cities, automatic parking, smart vehicle summoning and ...