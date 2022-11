(Di giovedì 24 novembre 2022) La LegaA ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione/2024: il campionato/24 avrà inizio domenica 20e si ...

Agenzia ANSA

La LegaA ha comunicato, in anticipo rispetto a quanto avvenuto in passato, le date del campionato per la Stagione 2023/2024: il campionato 2023/24 avrà inizio domenica 20 agosto 2023 e si concluderà ...Milan: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie 24 novembre 2022 Calcio: Serie A 2023/24 al via il 20 agosto - Calcio La bandiera nerazzurra Javier Zanetti ha parlato nel nuovo episodio de I Fantastici 10, la mini-serie presentata dal sito di statistiche Calcio.com. “Diego è quello che ci ha fatto sognare di ...Sono 15 in totale i provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ( DASPO) emessi dal questore nei confronti di altrettanti tifosi del Napoli, protagonisti di una serie di illegalit ...