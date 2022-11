Calcio | Mondiali 2022 | quello di Gavi è il terzo gol più giovane di sempre Il record è di Pelé

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Una Spagna con il giusto mix tra esperienza e gioventù è riuscita ieri ad esaltarsi al debutto aidi. 7-0 al Costa Rica per la banda di Luis Enrique, protagonista ovviamente è stato il giovanissimo, a segno alla prima uscita in una manifestazione iridata. Lo spagnolo del Barcellona, classe 2004, è ilgiocatore piùdia segnare in un Mondiale: 18 anni e 110 giorni per lui. A guidare questa speciale classifica c’è, a segno con il Galles nel 1958 a soli 17 anni. Secondo invece il messicano Manuel Rosas, in classifica anche Lionel Messi (rete nel Mondiale del 2006 a soli 18 anni). I GIOCATORI PIÙ GIOVANI A SEGNARE AD UN MONDIALE Giocatori Età(Brasile) 17 anni e 239 ...