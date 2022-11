Calcio | Mondiali 2022 Adrien Rabiot | “Un aiuto per il mercato | non so se resterò alla Juventus”

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 novembre 2022) Dal possibile trasferimento e le tantissime critiche negli ultimi anni, all’esaltazione nell’ultimo periodo davvero eccezionale per lui. Alti e bassi per: il centrocampista transalpino adesso sembra essere un giocatore imprescindibile sia per lache per la sua Nazionale. Il transalpino, infatti, è stato decisivo all’esordio delle Francia neiin Qatar: per lui la rete del momentaneo 1-1 con l’Australia e poi l’assist per il vantaggio di Giroud, nell’incontro terminato 4-1. Momento di forma eccezionale, che lo aiuta anche in chiave, come dichiarato a Repubblica: “Senza dubbio queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juve. Ma adesso il mio focus è sul Mondiale”. E sulla possibilità dell’addio ai bianconeri: “Se ...