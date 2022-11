Borsa | Tokyo | apertura in rialzo +0 | 93%

Balza in avanti il principale indice azionario giapponese, con un incremento dello 0,92%, a quota 28.373,72 in apertura. 24 - 11 - 2022 02:30lievita dell'1,17% alle 05:00 e scambia in utile a 28.444,51 punti. 24 - 11 - 2022 05:00La Borsa di Tokyo avvia gli scambi col segno più, dopo il giorno di festività di ieri, seguendo il rialzo degli indici azionari statunitensi, con gli investitori che speculano sulla possibilità di un ...Bene l'Asia, chiusa Tokyo. In salita il prezzo del gas (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 nov - Si preannuncia debole l'avvio di seduta sulle Borse europee, dopo il rialzo della vigilia e ...