Beckham pronto a entrare in corsa per lo United

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il comunicato con cui la famiglia Glazer ha deciso di avviare «un processo per esplorare alternative strategiche» per il Manchesterha scosso il mondo del calcio e dell’alta finanza. I proprietari dei Red Devils sono alla ricerca di un compratore, o quanto meno di un socio, rendendo in questo modo lola seconda L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Calcio e Finanza

Davidvorrebbe convincerlo a trasferirsi negli Stati Uniti per giocare nel suo club , l'... Sfumato in estate il passaggio al Chelsea, ora il portoghese sarebbea vestire la maglia dell'...... prima d'ora " fatta eccezione, forse, per certi momenti die Owen. Il suo viso e ... da li potrebbe crossare, e tutto, e invece frena, di colpo. Il difensore gli e di nuovo davanti, ma ... Beckham pronto a entrare in corsa per il Manchester United Sport - L'ex capitano sarebbe il volto ideale per trattare con l'attuale proprietà amaricana. Il dossier potrebbe valere dai 4 ai 7 miliardi di .... Lo riferisce il ...L'esordio a Qatar 2022 si avvicina, eppure in casa Portogallo si continua a parlare soltanto di una argomento: l'intervista di Cristiano Ronaldo. 90 minuti in cui CR7 ha sparato a zero sul Manchester ...