(Di giovedì 24 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stato un ottimo anno di assestamento, iniziato a marzo ai Mondiali indoor di Belgrado con l'oro di Jacobs nei 60 metri e il bronzo di Tamberi nell'alto e poi si è proseguito sull'onda lunga di. Senza mischiare le varie competizioni, bisogna capire se lasi conferma e direi che sia i Mondiali di Eugene che gli Europei di Monaco lo dimostrano”. Ne è convinto Stefano Mei, presidente della Fidal che dain poi continua a ottenere successi importanti. Anche in questo, tra Mondiali ed Europei, l'inno di Mameli è risuonato con regolarità. “A Monaco abbiamo vinto tante medaglie, non abbiamo battuto il record di Spalato '90 ma se andiamo ad analizzare la classifica a punti abbiamo fatto meglio – ha detto Mei all'Italpress -. Ad Eugene, a parte le medaglie, ...

Si sta creando un circolo virtuoso che negli anni '80 fece partire Mennea e Simeoni e che diedero vita agli exploit degli anni '90" commenta, impegnato anche nell'organizzazione degli Europei del ...Parteciperà anche il presidente della Federazione Italiana Leggera, Stefano, alla consegna delle borse di ... Atletica, Mei "Nel 2022 confermata la strada tracciata a Tokyo"