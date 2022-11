Virginia | spari in un supermercato | “Almeno 10 morti”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov – Nellaundiventa il far west, e gli Stati Uniti balzano di nuovo agli “onori” della cronache per l’ennesima strage., glial: 10La notizia ha fatto ovviamente il classico “giro del mondo”. Ma i media locali, tra i quali la Bbc, raccontano una vera e propria strage: sarebbero “non più di dieci” (stando al portavoce della polizia Leo Kosinski) le vittime del colpo di testa, in, del direttore di unil quale, all’improvviso, avrebbe iniziato a sparare a tutti prima di rivolgersi l’arma alla testa e uccidersi. La segnalazione del fuoco, avvenuto in un Walmart intorno alle 22.15 del posto, ha portato gli agenti sul posto. Lo scenario trovato è stato raccapricciante: ...

Deceduto anche l'uomo che ha aperto il fuoco, che per la Bbc potrebbe essere il direttore del ...(LaPresse) Diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite durante una sparatoria in un supermercato Walmart in Virginia, negli Stati Uniti. Secondo le prime informazioni, a sparare sarebbe ...