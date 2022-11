Violenza su donne | palazzo Chigi si illumina di rosso

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il 24 e 25 novembre, fino alle 24, la facciata principale disi illuminerà con luci di colorecome segno dell'adesione della Presidenza del Consiglio alla “Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le” istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sulla facciata principale delverranno proiettati, nell'ambito dell'iniziativa “Illuminiamole”, i nomi dellevittime di femminicidio nel 2022. Si legge in una nota di

Il Sole 24 ORE

Oltre venti scatti fotografici contro lasullefanno parte della mostra dell'artista Anna Katarzyna Bomba inaugurata nello spazio espositivo al piano zero dell'ospedale di Perugia (di fronte alla biblioteca), in occasione ...Tre episodi disessuale vengono contestati al primario del reparto di Radiologia dell'ospedale "Abele ... Il medico avrebbe commesso gli abusi suche, tra marzo 2016 e giugno 2020, si ... Violenza sulle donne: in calo i reati spia, aumentano le violenze sessuali Roma, 23 nov. (Adnkronos) - Il 24 e 25 novembre, fino alle 24, la facciata principale di Palazzo Chigi si illuminerà con luci di colore rosso come segno dell adesione della Presidenza del ...Il direttore generale della Confcommercio Marche Nord Amerigo Varotti ha incontrato l’assessore regionale alle infrastrutture Francesco Badelli, a seguito delle ultime notizie stampa sulla Fano Grosse ...