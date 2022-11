Violenti scontri nella più grande fabbrica di iPhone in Cina

Centinaia di lavoratori protestano nella più grande fabbrica di iPhone in Cina, appartenente alla multinazionale taiwanese Foxconn, a Zhengzhou, centro del Paese, dove si sono registratitra i dipendenti e agenti della sicurezza con indosso tute protettive integrali bianche. I lavoratori - alcuni di loro feriti secondo queste immagini diffuse su Weibo e Twitter - chiedono ...Altri video testimonianodisordini. Non sono ancora chiare le motivazioni alla base della sommossa. Potrebbero tuttavia essere legate ad un bando lavorativo della stessa fabbrica ...Peggiora la situazione nella fabbrica di Foxconn in Cina: i lavoratori hanno avviato una protesta violenta contro polizia e funzionari dell'azienda.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...