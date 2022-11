Ucraina | Picierno | ' per Parlamento Ue Russia Stato sponsor del terrorismo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "Oggi ilEuropeo ha dichiarato che laè unocheizza ile usa metodi terroristici. Un voto importante che ci vede ancora una volta schierati con nettezza con l'e per lodi diritto". Così la vicepresidente delEuropeo, Pina. "Chiediamo all'Unione europea di intraprendere azioni determinanti e di definire un quadro normativo adeguato per perseguire le atrocità e violenze commesse attraverso atti terroristici. Chiediamo, inoltre, al Consiglio di aggiungere altre organizzazioni, in particolare il gruppo Wagner, tra i soggetti considerati terroristi dall'Unione. Si tratta di segnali assai significativi, perché si ribadisce senza ...