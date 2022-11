Superlega | apertura dell’ECA

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Possibileper le squadre che fanno ancora parte dellaper quanto riguarda il ranking storico UEFA Come riferisce Tuttosport, l’ECA sarebe disposta ad un’nei confronti di Juve, Real e Barcellona per quanto riguarda il ranking storico UEFA, che garantisce una maggior fetta di ricavi dalla Champions proprio in base a meriti storici. Di seguito le parole dell’ad Marshall, su questa. «Il ranking è fondamentale per l’intera costruzione della piramide del calcio europeo dall’alto al centro fino al basso. È anche ciò su cui si basa l’appartenenza all’Eca, un coefficiente quadriennale, quindi senza parlare dei dettagli di quanti anni o di quale percentuale, il concetto di coefficiente è fondamentale per il calcio europeo. Quindi trova spazio». LEGGI ALTRE ...