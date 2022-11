Rimedio | che gaffe! «Arbitri | ci sono tante razze» Cos’è successo – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Uscita infelice per Alberto, che ha parlato diin occasione del match tra Belgio e Canada –Un’uscita infelice per Albertoin occasione di Belgio-Canada, quando introducendo il direttore di gara dello Zambia Janny Sikazwe ha parlato di “di”. perle diverse nazionalità", tipo i cani23 Novembre 2022pic.twitter.com/2MtyS05RY6— Juanito (@juanito92x) November 23, 2022 Bufera sui social, con il telecronista che accortosi dell’errore si è subito scusato, evidenziando come si fosse fatto prendere dalla foga del momento, ma che non volesse esprimersi così. L'articolo proviene da Calcio News 24.