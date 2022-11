Reddito di cittadinanza | cambia tutto | chi dovrà dire addio all’assegno e da quando

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Con la presentazione della nuova legge di Bilancio, è cominciato il periodo transitorio verso l’abolizione deldi: tutte le novità. Inizia il periodo transitorio verso l’abolizione deldi. Dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni (abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o

Da gennaio stretta aldi. Confermato il taglio del cuneo fiscale di tre punti Il Consiglio dei ministri si è riunito dalle ore 21 del 21 novembre. Nel corso della riunione ha ...I capitoli su cui 'noi incidiamo sono:diche viene cancellato a favore del ripristino di undi inclusione potenziato e il riprestino del Piano Impresa 4.0 allargato agli investimenti' in innovazione. Lo ha ...RIETI - È pari a 19.324 euro il reddito imponibile medio lordo nella provincia di Rieti. Oltre il 51 per cento dei dichiaranti si colloca nella fascia reddituale inferiore ai 15mila ..."Attenzione, cancellare il reddito di cittadinanza significa canellare strumenti di emancipazione. Alle donne che escono dalla violenza bisogna garantire una casa e un lavoro dignitoso, non povero o ...