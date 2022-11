Probabili formazioni Uruguay-Corea del Sud | prima giornata Mondiali Qatar 2022

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Ledidel Sud, match delladidi. Fischio d’inizio alle 14:00 di giovedì 24 novembre nella cornice dell’Education City Stadium di Doha. Si tratta del secondo precedente tra le due nazionali e l’ha vinto entrambe le sfide contro gli asiatici: laad Italia 90 ad Udine, la seconda nel 2010. Nel girone con Ghana e Portogallo, Valverde e compagni vogliono partire col piede giusto. Tanta qualità in attacco per l’che può contare sui veterani Suarez e Cavani e sul bomber del Liverpool Nunez. A centrocampo la stella è Federico Valverde, autentico trascinatore del Real Madrid di Ancelotti. Per quel che ...

: QATAR (5 - 3 - 2): Al Sheeb; Pedro, Al - Rawi,Salman, Hassan, Ahmed; Hatem, Waad, Boudiaf; Al - Haydos, Almoez Ali. C.t.: Sanchez. SENEGAL (4 - 3 - 3): E. Mendy; Sabaly, ...Tabellino in tempo reale Presentazione del matchDove vedere la partita in tv e streaming Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno parte anche Belgio e ...Brasile e Portogallo pronti a lasciare il segno. In campo gruppo G e H a chiudere la prima sei giorni del mondiale. Subito in campo per la partita mattutina: Svizzera e Camerun. Gli elvetici ...DOHA - Debuttano Spagna e Costa Rica al Mondiale: le due nazionali fanno parte del Gruppo E assieme a Germania e Giappone, scese in campo alle ore 14. Sarà il primo confronto in Coppa del Mondo tra le ...