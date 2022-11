Manovra | Leo “Ora la tregua fiscale | riguarda 19 milioni di cartelle”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La, che nonsolo, intende riequilibrare il rapporto fisco-contribuente. E non ci sono condoni. Prima delle, partiamo dalle dichiarazioni. Ci sono tanti contribuenti che nei modelli di denuncia dei redditi tra il 2019 e il 2021 hanno dichiarato tutto, ma poi non sono riusciti a versare le imposte dovute. Ad esempio, a causa del Covid. E allora noi diamo la possibilità di saldare il debito col fisco in cinque anni e con una sanzione del 3%”. A dirlo, in riferimento allavarata dal Cdm lunedì sera, il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo. “Con la– aggiunge al ‘Corriere della Serà – vogliamo instaurare un rapporto non più conflittuale col contribuente e smaltire il ...

Il viceministro all'Economia, Maurizio, spiega al 'Corriere della Sera' che la nuova tassa sugli extra profitti delle società del settore energia è la maggiore voce di entrata della: 'Il gettito previsto nel 2023 è di circa tre ...La, però, non prevede entrate frutto della lotta all'evasione fiscale. "Queste non si stimano in anticipo, ma a consuntivo", sottolinea. "Il governo non abbassa la guardia sull'evasione. ...Roma, 23 nov. (Adnkronos) - "E' l'ora della tregua fiscale. Alta la guardia all'evasione ma con i contribuenti non vogliamo rapporti conflittuali". E' quanto sostiene il viceministro ...ROMA (ITALPRESS) - "La tregua fiscale, che non riguarda solo cartelle, intende riequilibrare il rapporto fisco-contribuente. E non ci sono condoni. Prima d ...