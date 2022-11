Inghilterra | esami alla caviglia per Harry Kane Southgate tranquillo | “Sta bene”

(Di mercoledì 23 novembre 2022)in vista per. L’attaccante dell’, uscito acciaccato dal match contro l’Iran all’esordio al Mondiale, ha lamentato un problema, che sarà analizzato in modo più approfondito nelle prossime ore. L’allenatore Garethha rassicurato tutti dopo la partita. “Penso chestia. Sembrava una mossa sbagliata, ma ha continuato a giocare. Lo abbiamo sostituito perché sentivamo di potercelo permettere a quel punto del match”, ha detto. L’era in vantaggio per 5-1 quando il capitano è uscito efine ha vinto 6-2. Contro gli Stati Uniti, la Nazionale inglese cerca la qualificazione matematica agli ottavi. SportFace.

