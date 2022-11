(Di mercoledì 23 novembre 2022) BERGAMO (ITALPRESS) – I cittadini hanno un grande desiderio di trasformazione in chiave digitale, inclusiva e sostenibile dellein cui vivono e ritengono le amministrazioni locali il soggetto più importante per migliorare la. E' quanto emerge da un'realizzata da EY, in collaborazione con SWG, su un campione di oltre 1.200 residenti initaliane capoluogo di provincia. A presentarla Massimo Antonelli, CEO di EY in Italia e COO di EY Europe West, intervenendo alla XXXIX Assemblea annuale dell'Anci a Bergamo. “Dall'che abbiamo realizzato insieme a SWG su oltre 1.200 cittadini italiani, è emerso che c'è soddisfazione verso i capoluoghi italiani in termini di vivibilità e fruibilità – afferma Antonelli -. I cittadini valutano positivamente la capacità delle amministrazioni ...

Italpress

- Valori %. Sondaggio realizzato das.p.a. per conto di La7 s.p.a..condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia (3611 non rispondenti) tra il 16 e il 18 ...- Valori %. Sondaggio realizzato das.p.a. per conto di La7 s.p.a..condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4473 non rispondenti) tra il 16 e il 21 ... Indagine EY-SWG, Comuni decisivi per rendere le città più smart Agenzia di stampa Italpress BERGAMO (ITALPRESS) – I cittadini hanno un grande desiderio di trasformazione in chiave digitale, inclusiva e sostenibile delle città in cui ...La (piccola e media) città italiana può diventare un modello di riferimento: soddisfazione dei cittadini verso i capoluoghi italiani, in termini di vivibilità e fruibilità ...