Il vero top player

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) del Napoli non sta scendendo in campo. Nessun allarme, è normale: parliamo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. L’artefice del capolavoro che sta riportando entusiasmo in un ambiente che si era rassegnato e che considerava il calcio spettacolo dell’era di Sarri ormai lontano. Arriva a fari spenti nell’estate del 2015, insieme a Maurizio Sarri, e subito mette a segno due colpi che regalano al Napoli esperienza e concretezza: Pepe Reina e Allan. Quell’anno Sarri, con il suo gioco brillante, mette in condizione Higuain di infrangere il record di reti in una singola stagione. La gioia dei tifosi, però, termina in fretta: durante l’estate Gonzalo si trasferisce alla Juventus. Qui inizia a emerge l’abilità di Giuntoli che trova in Arkadiusz Milik un degno sostituto. Il polacco stupisce tutti e si adatta subito al campionato italiano andando spesso in rete, ma le rotture del ...