(Di mercoledì 23 novembre 2022) AGI - Brevein Italia. Nei prossimi giorni si prevede un miglioramento delle condizioni meteo grazie all'allontanamento verso i Balcani del profondo vortice depressionario. Secondo quanto risulta dalle ultime analisi del Centro Meteo Italiano il tempo resterà nel complesso asciuttoquando una nuova saccatura depressionaria si avvicinerà al Mediterraneo determinando un nuovo peggioramento. Previsioni per oggi NORD Giornata all'insegna del tempo asciutto con nubi sparse e schiarite su tutte le regioni. Residue piogge possibili solo sulla Romagna. Nessuna variazione in serata con ampi spazi di sereno ovunque. CENTRO Residue piogge sulle Marche al mattino, stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con ...

Il maltempo concede una tregua fino a venerdì Per il Centro Meteo Italiano il tempo resterà nel complesso asciutto fino a venerdì quando una nuova saccatura depressionaria si avvicinerà al Mediterraneo determinando un nuovo peggioramento ...Il potente ciclone tempestoso ha lasciato l'Italia ed il meteo concede un miglioramento, ma si tratta di una tregua del tutto parziale. L'insistenza di un ...