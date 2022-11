Gerusalemme | ordigno esplode presso fermata dei bus | un morto e 19 feriti

TGCOM

Nei due attentati palestinesi avvenuti oggi a Gerusalemme sono rimaste ferite complessivamente ... è stato elevato lo stato di allerta nel timore che ci siano altri ordigni in procinto di esplodere ...A Gerusalemme una persona e morte e altre 19 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione in una stazione centrale degli autobus. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, le cause al momento n ...