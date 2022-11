Combinazioni Germania | con la Spagna non puoi sbagliare | vincere o tifare Costa Rica

Leggi su sportface

(Di mercoledì 23 novembre 2022) I Mondiali di Qatar 2022 sono appena iniziati, ma per qualcuno la prossima sfida potrebbe essere già da dentro o fuori. La, infatti, dopo la clamorosa sconfitta subita in rimonta contro il Giappone nella gara d’esordio del girone E, sembra ritrovarsi già messa con le spalle al muro. I tedeschi, visto che laha ipotecato il successo con il, al termine di questa giornata dovrebbero trovarsi a zero punti in classifica proprio insieme ai centro-ameni, mentre Giappone e, con ogni probabilità saranno a quota 3. La situazione degli uomini di Flick è estremamente delicata poiché nel prossimo turno dovranno affrontare proprio gli iberici ed un’altra sconfitta potrebbe rivelarsi fatale, soprattutto in caso di vittoria del Giappone su un ...