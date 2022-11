Agenzia ANSA

"In Italia rimangono invariati ilegati all'elevato rapportopubblico/Pil". Lo segnala la Commissione Ue nell'Alert mechanism report. L'indebitamento "rimane elevato" e sebbene sceso al 150,3% del pil nel 2021 "dovrebbe ...Cala il reddito familiare,sul potere d'acquisto . Per quanto riguarda gli Stati membri con unelevato, la Commissione ritiene che i progetti di bilancio di Francia, Grecia e Spagna siano in linea con gli ... Ue, timori su debito Italia, vulnerabile a condizioni tassi - Ultima Ora La raccomandazione, valida per tutti i Paesi dell'Eurozona, inserita nel pacchetto del semestre europeo. L'invito alle riforme, e accelerare le transizioni verde e digitale. "Invariati" i timori per i ..."In Italia rimangono invariati i timori legati all'elevato rapporto debito pubblico/Pil". Lo segnala la Commissione Ue nell'Alert mechanism report. (ANSA) ...