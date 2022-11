Oroscopo Paolo Fox 23 novembre 2022 | quali saranno i segni fortunati di oggi?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022)Fox mercoledì 23. Siamo nel pieno di un’altra settimana ricca di impegni lavorativi e non solo. In molti sono in attesa di un cambiamento, di una svolta, in amore, qualcuno aspetta che si presenti l’occasione giusta per un’offerta professionale. Ma cosa dicono le stelle a riguardo? Andiamo a vedere come si prospetta questo mercoledì per ciascun segno zodiacale. Novità all’orizzonte? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni(e s) per lavoro e denaro: classifica e previsioni Previsioni ...