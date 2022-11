Mondiali Qatar 2022 | Di Maria | “Avremmo potuto vincere 5-0 Ora testa al Messico”

(Di martedì 22 novembre 2022) Dopo la sconfitta arrivata aidiper 1-2 contro l’Arabia Saudita, l’attaccante della Juventus e dell’Argentina, Angel Di, ha così parlato. Ecco le sue parole: “Sapevamo che avrebbero giocato così, ci eravamo allenati. Avevamo l’illusione di iniziare vincendo, non è successo. Abbiamo creato le situazioni,facilmente 5-0, ma abbiamo perso. Dobbiamo pensare a cosa succederà perché questa partita è finita, dobbiamo pensare al. Non eravamo i migliori prima, non siamo i peggiori adesso. Dobbiamo pensare in modo positivo e uscire rapidamente da questa situazione”. SportFace.

... tra i pali, incantano quel dio pallone che lo ha inchiodato al terreno di gioco per 5e ... Ochoa, portiere leggenda del Messico al 5° Mondiale in. Gli inizi fortuiti di Ochoa e il sogno ...Iscriviti subito 150 euro, 200 euro e 550 euro: tutto quello che devi sapere sui bonus Tutte le ombre suidelSta arrivando il Black Friday: i nostri consigli per gli acquisti Elon ...Al Janoub Stadium di Al Wakrah, i campioni in carica della Francia sfidano l'Australia per il match del Gruppo D dei Mondiali di Qatar 2022.La prima sorpresa del mondiale di calcio di Qatar 2022 ha come protagonista l'Arabia Saudita che ha battuto contro ogni pronostico ...