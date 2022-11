Miroslav Djordjevic | la promessa del chirurgo serbo | “Farò partorire chi era uomo”

Leggi su tvzap

(Di martedì 22 novembre 2022)vuole fari trans.vuole farle donne trans. Ilha fatto unae conta di poterla mantenere.è pronto a cambiare la storia della medicina e in generale dell’umanità. Con lui coloro che un tempo erano uomini potrebbero. Sicuramene molti nel mondo stanno aspettando questa invenzione e nel frattempo lui sta mettendo a punto un metodo per cambiare la storia. (Continua…) LEGGI ANCHE: Politica italiana in lutto: addio per sempre all’ex ministro italiano Roberto Maroni Ilvuole fari trans Il...