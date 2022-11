Manovra | Salvini “Ottimo inizio | si vede il cambio di marcia”

... passando per la ministra Calderone e per il vicepremier, la coesione dell'esecutivo, ... Unache arriva in un momento difficilissimo con il caro - energie e il boom delle bollette e che,...... presidente del Gruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera, che commenta le parole elogiative del ministro Matteodurante la conferenza stampa sulla. "Il ministro delle ...“Assodato che la proposta legislativa dei gruppi di maggioranza, finalizzata a introdurre anche in Calabria, così com’è stato fatto tranquillamente in altre Regioni – ha affermato Mancuso – l’incompat ...«Mi fa piacere che da Messina siano arrivati attestati di gioia da entrambe le sponde di Calabria e Sicilia per il riavvio di un percorso iniziato 54 anni fa e che, alla collettività italiana, è già c ...