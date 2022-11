Maltempo | anche a Fregene mareggiata choc | stabilimenti devastati | gestori disperati

Leggi, mareggiata e danni a Ostia: 'Persone salvate in casa'. Stabilimenti balneari devastati La mareggiata Martedì 22 novembre, attorno alle 7:30 di mattina, il mare aveva già ...oggi martedì 22 novembre, come ogni giorno dal lunedì al venerdì, Antonella Clerici ha tenuto compagnia al numeroso pubblico di Rai1, dalle ore 11:55 circa, tra ricette gustose, graditi ospiti, ...Danni e disagi su tutto il territorio dove lavorano da ore anche i volontari della Anc Sabaudia, vigili del fuoco, polizia locale. Sul posto anche il sopralluogo del sindaco Alberto Mosca.Allerta arancione maltempo in 9 regioni. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di martedì 22 novembre, allerta rossa su settori di Abruzzo e Sardegna. Dalla sera ...