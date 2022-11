LIVE Danimarca-Tunisia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | le Aquile di Cartagine fermano i danesi all’esordio

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI16:04 Prossime sfide:-Australia e-Francia. Finisce qui la nostrascritta di. La giornata deidinon è certamente finita. A breve toccherà infatti a Messico-Polonia. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 16:03 Possesso palla sterile degli scandinavi, che chiudono con il 61% in questa statistica. 12 le conclusioni provate da entrambe le compagini, 6 nello specchio peer i, una per i tunisini. 16:02 Di gran carattere la ...