Koulibaly | “Scudetto al Napoli | se vince vado a festeggiare”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 22 novembre 2022) Kalidouha perso la partita d’esordio ai Mondiali tra il suo Senegal e l’Olanda, il difensore nel post partita parla anche del. Il difensore non ha mai dimenticato i suoi trascorsi in azzurro e continua seguire la squadra di Luciano Spalletti.a SportItalia ha parlato della sconfitta con l’Olanda ed ha detto: “Ci è mancato il gol contro l’Olanda, ma abbiamo disputato una buona partita. Purtroppo ai Mondiali non ti puoi permettere di sbagliare nulla, devi fare attenzione ad ogni dettaglio, perché poi è difficile recuperare, ci sono poche partite. Ci poteva stare il pareggio, ma non la sconfitta. Ora pensiamo a dare il massimo nelle altre due gare che ci attendono“. Poi sullodelaggiunge: “Seranno andrò lì a“. ...